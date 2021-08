Si riparte da Asseminello

05 ago 2021

Rientrato alla base ieri sera da Aritzo, dopo la vittoria contro l’Olbia nel “Trofeo Sardegna” (qui gli highlights dell’incontro), il Cagliari si è allenato questa mattina nei campi del Centro sportivo rossoblù: tattica e partitelle nel menù di oggi.

La seduta è cominciata degli esercizi di attivazione e mobilità, a seguire partita a tema dedicata alla fase difensiva e quindi una partita a ranghi misti, undici contro undici, giocata su campo ridotto. Primo allenamento con la squadra per Diego Godin, regolarmente in gruppo Gabriele Zappa. A riposo Fabrizio Caligara (tonsillite).

Ad Asseminello Nahitan Nandez che, rientrato in Sardegna dall’Uruguay, ha svolto un allenamento individuale; lavori atletici per Diego Farias, prosegue la riatletizzazione Paolo Faragò.

La ripresa è stata fissata per domani pomeriggio, quando la squadra si radunerà per una nuova seduta di allenamento e il ritiro. Sabato mattina il Cagliari partirà alla volta di Palma per giocare l’ultima amichevole pre-campionato contro l’RCD Mallorca.