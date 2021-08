SALA STAMPA 🎙️

04 ago 2021

+ -

Giorgio Altare era uno dei tanti ex che indossavano le maglie di Cagliari e Olbia nel confronto di oggi per il “Trofeo Sardegna” andato in scena ad Aritzo. “Per me essere qui al Cagliari è il coronamento di un sogno. Ho accanto giocatori di grandissima esperienza, persone eccezionali che mi hanno fatto sentire a mio agio sin dal primo giorno. Li ringrazio per l'accoglienza, così come ringrazio tutta la Società, il Presidente Giulini e il Direttore sportivo Capozucca, che mi ha voluto. Cercherò di dare il massimo per onorare la maglia”.

LA DIFESA A TRE

“Per me non si tratta di una novità, anche l'anno scorso ad Olbia avevo iniziato la stagione con questo modulo. Mi piace, mi permette di inserirmi, poi giocare a destra o in mezzo per me è indifferente”.

IL SALTO DALLA C ALLA A

“Sicuramente è un grande salto, ho avuto inizialmente qualche difficoltà ad adattarmi al ritmo, ma ora mi sto adeguando e con l'aiuto dei consigli dei compagni e dello staff spero di riuscire a dare il mio contributo. Pian piano sto trovando la condizione giusta, spero di dare il mio contributo, poi le scelte spetteranno al mister”