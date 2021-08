Al Cagliari il Trofeo Sardegna

04 ago 2021

Il Cagliari batte l'Olbia nell'edizione 2021 del “Trofeo Sardegna” giocata ad Aritzo. 3-0 il risultato a favore della squadra rossoblù.

Sold-out allo Stadio del Vento: 250 i biglietti venduti dall'Aritzo Calcio, organizzatore dell'evento, posti contingentati e nel rispetto del distanziamento sociale.

Sugli spalti diversi ex rossoblù di varie epoche: Giuseppe Bellini, Diego Lopez e Giuseppe Tomasini. In rappresentanza del Banco di Sardegna, presenti Giannina Balia (Responsabile Direzione Regionale Centro) e Antonio Garrucciu (Responsabile Ufficio Relazioni Esterne e Attività di RSI).

A fine gara il Direttore generale del Cagliari Calcio Mario Passetti e il Presidente dell’Olbia, Alessandro Marino hanno omaggiato il Banco di Sardegna, che ha patrocinato l'evento. Tra sport e solidarietà, come di consueto il Trofeo Sardegna, ha previsto una donazione a fini benefici, destinata quest’anno a favore dei territori dell’Isola colpiti dagli incendi.

Il Banco di Sardegna ha anche consegnato il riconoscimento alla squadra vincitrice, il Cagliari, e quello destinato al miglior giocatore della partita, Gaston Pereiro.

Tutti i premi sono consistiti in oggetti di artigianato sardo ISOLA.

IL PRIMO TEMPO

Leonardo Semplici schiera la sua squadra col 3-4-1-2: Radunovic in porta, Altare, Ceppitelli e Obert a comporre il trio di difesa, Deiola, Oliva, Strootman e Dalbert a centrocampo, Biancu trequartista alle spalle di Pereiro e Ceter.

Out Caligara a causa di una tonsillite e Zappa per un affaticamento ai flessori della gamba sinistra. L'Olbia di Max Canzi risponde adottando un 4-3-1-2.

Rossoblù subito all'attacco al 3': tiro di Oliva dai venti metri, Ciocci si rifugia in angolo. Al 5' Cagliari in vantaggio: Pereiro dal limite scodella per Biancu che stoppa e di destro batte Ciocci.

L'ex portiere della Primavera rossoblù è impegnato al 13' da Deiola, quindi Obert di sinistro dal limite dell'area cerca il palo più lontano, palla di poco fuori.

Ancora Ciocci in evidenza al 18' , quando nega il gol a Ceter, trovatosi a tu per tu con lui su verticalizzazione di Biancu.

Primo squillo offensivo dell'Olbia al 22': scappa sulla sinistra Udoh, l'attaccante olbiese si accentra e conclude col destro, mandando a lato.

Si gioca ad un buon ritmo, nonostante il caldo: al 26' ancora Obert ci prova dal limite col sinistro, respinge Ciocci

Primo cambio della gara alla mezz'ora, è per l'Olbia: dentro Pisano al posto di Travaglini

Al 33' Biancu scatta in contropiede, porta palla e apre sulla sinistra per Strootman: cross al centro dell'olandese, Ceter si avvita e di testa colpisce, il pallone accarezza il palo della porta di Ciocci e si perde sul fondo.

Pregevole azione rossoblù, tutta di prima sulla destra: Deiola-Pereiro-Biiancu, crossa per Ceter, tiro al volo parato da Ciocci. Siamo al 39'.

Prima della fine del tempo, c'è lavoro anche per Radunovic: doppia parata, su Udoh, fuggito in posizione centrale e Palesi, che aveva raccolto la respinta del portiere serbo.

LA RIPRESA

Tre cambi dopo l'intervallo per Semplici: dentro Carboni, Marin e Pavoletti rispettivamente per Ceppitelli, Strootman e Biancu, con Pereiro che arretra a fare il trequartista.

L'uruguayano si mette in evidenza al 54', quando si accentra e dal limite col sinistro fa partire un tiro a giro che costringe Ciocci ad un grande intervento per togliere il pallone dall'incrocio.

Il raddoppio è al 56' di Ceter: lancio di Carboni in profondità a premiare lo scatto del colombiano, che vince un contrasto e scarica per Pavoletti, pronto a restituirgli la sfera, per Damir è un rigore in movimento, Ciocci è spiazzato da un destro preciso.

Al quarto d'ora il terzo gol, opera di Marin, con una conclusione da venticinque metri, il pallone prima picchia sul palo poi si infila in rete.

Poco dopo Canzi rivoluziona la squadra inserendo otto giocatori nuovi. Anche Semplici al 64' opera una serie di sostituzioni. Si va avanti sino alla fine senza ulteriori spunti di cronaca.

Il Cagliari saluta la Barbagia per continuare il ritiro ad Asseminello. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina.

CAGLIARI: Radunovic (64' Aresti); Altare (64' Walukiewicz), Ceppitelli (46' Carboni), Obert (64' Lykogiannis); Deiola (64' Cavuoti), Oliva, Strootman (46' Marin), Dalbert (64' Tripaldelli); Biancu (46' Pavoletti); Pereiro (64' Joao Pedro), Ceter (64' Simeone) – A disposizione Cragno, Cerri - All.: Semplici.

OLBIA: Ciocci (61' Van der Want); Arboleda (61' Demarcus), Boccia (77' Lapia), Emerson (61' Lopez), Travaglini (30' Pisano, 61' Renault); La Rosa (61' Occhioni), Giandonato (61' Sanna), Lella (61' Belloni, 82' Caggiu); Palesi (77' Glino); Ragatzu (77' Pinna), Udoh (61' Cocco) – A disposizione Barone - All.: Canzi.

ARBITRO: Giua di Olbia.

ASSISTENTI: Antonio Boggiani di Monza e Glauco Zanellati di Seregno.

RETI: 5' Biancu. 56' Ceter, 60' Marin.