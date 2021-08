Il Cagliari e Latte Arborea ancora insieme

05 ago 2021

Il Cagliari Calcio e Latte Arborea vanno avanti insieme: il sodalizio rossoblù e la prima azienda lattiero-casearia della Sardegna annunciano di aver rinnovato la loro partnership. Un accordo biennale, che consolida l’ottimo rapporto tra due delle realtà più importanti dell’Isola. Il logo del Gruppo Arborea continuerà a comparire sulla manica delle maglie gara anche in occasione delle stagioni 2021-22 e 2022-23. Entrambe le società rafforzeranno il loro impegno sul territorio, promuovendo, specie tra i più giovani, l’importanza di seguire un’alimentazione equilibrata e di adottare stili di vita sani.

“La partnership con il Cagliari Calcio - dichiara il Presidente della Cooperativa Arborea, Gianfilippo Contu – non risponde solamente ad una precisa strategia di marketing, ma è espressione di una comune visione di valorizzazione e tutela del territorio. La collaborazione va, infatti, oltre la sponsorizzazione e avrà come fulcro la realizzazione di progetti di responsabilità sociale in Sardegna. Il 2021 e il 2022 saranno anni ancora molto particolari per lo sport e per l’economia della regione, ma il Cagliari Calcio e Latte Arborea dimostreranno ancora una volta di essere vicini alla terra e alle persone dell’Isola. In modi e contesti differenti - aggiunge il Presidente Contu - Arborea e la società rossoblù sono due eccellenze della nostra regione, accomunate da una mentalità vincente che con orgoglio e passione esportano oltre mare i valori e le qualità della nostra splendida isola.”

“Ancora una volta Latte Arborea sarà nostro partner e ci teniamo a esprimere la massima soddisfazione. Una solida realtà sarda che come il Cagliari è ambasciatrice dell’Isola a livello internazionale”, ha affermato il Direttore generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti. “Un’azienda che anche in questi mesi segnati dalla pandemia ha sempre fatto sentire il suo sostegno, dimostrando un forte attaccamento nei confronti del Club. Questo rinnovo per noi è motivo d’orgoglio, abbiamo ulteriormente rafforzato il rapporto tra Cagliari Calcio e Latte Arborea e adesso non ci resta che proseguire su basi condivise: nuove sfide ci aspettano, insieme”.