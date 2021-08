Forza e tattica ad Aritzo

03 ago 2021

+ -

Doppia seduta di allenamento allo “Stadio del Vento” di Aritzo: prosegue nel cuore dell’Isola la preparazione pre-campionato dei rossoblù. Giornata dedicata al lavoro atletico e alla tattica: mercoledì pomeriggio l’appuntamento è con il “Trofeo Sardegna”.

L’allenamento del mattino è iniziato con degli esercizi di attivazione ed un lavoro specifico dedicato allo sviluppo della forza. In chiusura analisi video. Pioggia e vento hanno lasciato spazio nel pomeriggio ad un caldo sole che ha accompagnato l’intera seduta pomeridiana della squadra. Dopo il riscaldamento tecnico a torelli, il gruppo ha svolto un lavoro tattico, poi partita a campo ridotto gialli contro rossi, decisa da un gol di Deiola (1-0 per la squadra gialla). La sessione si è conclusa tra gli applausi dei tifosi rossoblù presenti sugli spalti.

Sono intanto proseguiti gli allenamenti individuali al Centro sportivo di Assemini di Diego Farias e Diego Godin; lavori di riatletizzazione per Paolo Faragò.

Domani la squadra si allenerà al mattino, al pomeriggio il Cagliari sarà in campo contro l’Olbia per il “Trofeo Sardegna”, patrocinato dal Banco di Sardegna. Inizio alle ore 17.30: ad arbitrare la gara sarà Antonio Giua di Olbia, coadiuvato da Gianluca Sechi di Sassari e Valerio Colarossi di Roma 2. Biglietti sold-out: i 250 tagliandi per assistere all’incontro sono stati già venduti dall’Aritzo Calcio, organizzatore dell’evento.

Dopo la partita il Cagliari saluterà la Barbagia per continuare il ritiro ad Asseminello. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì mattina.