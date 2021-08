Al lavoro ad Aritzo

02 ago 2021

+ -

Prima seduta di lavoro ad Aritzo, per il settimo anno consecutivo sede del ritiro pre-campionato del Cagliari. Come da programma, la squadra si è radunata questa mattina ad Asseminello, quindi la partenza alla volta della località barbaricina. La comitiva è arrivata alle 12.30 all’Hotel Sa Muvara, accolta dai tifosi: dopo il pranzo, nel pomeriggio rossoblù in campo allo “Stadio del Vento”.

La sessione odierna è cominciata con un'attivazione tecnica. Poi i calciatori sono stati divisi in due gruppi: i difensori si sono concentrati sulla costruzione dal basso; per centrocampisti e attaccanti sviluppi offensivi. A seguire partitelle a tema e una partita a campo ridotto. A chiudere una sessione di lavoro aerobico. Hanno svolto degli allenamenti individuali al Centro sportivo di Assemini Diego Farias e Diego Godin, rientrati dal Sud America. Paolo Faragò ha iniziato il suo percorso di riatletizzazione.

Domani ad Aritzo doppia seduta, al mattino (ore 10) e nel pomeriggio a partire dalle 17.30. Mercoledì, dopo l’allenamento della mattina, il “Trofeo Sardegna” contro l’Olbia, patrocinato dal Banco di Sardegna.