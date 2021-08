Buon compleanno, Alessandro!

01 ago 2021

Sardo, tifoso del Cagliari sin da bambino. Dalla trafila nel Settore giovanile, al coronamento del sogno: arrivare in prima squadra, lottare tra i professionisti per difendere i colori rossoblù. Uno spirito che Alessandro Deiola mette in campo ogni qualvolta che è chiamato in causa, senza mai risparmiarsi.

Dal suo debutto con gol, nel 4-0 al Crotone (settembre 2016), sono in tutto 69 le gare giocate dal centrocampista di San Gavino Monreale con il Cagliari, tra gli artefici del raggiungimento della salvezza nello scorso campionato. Rientrato alla base nella seconda parte della stagione, ha messo a disposizione della squadra tutte le sue qualità: forza fisica, corsa, agonismo, ingredienti essenziali per compiere un’impresa

Una nuova stagione in rossoblù, oggi una data speciale da festeggiare: Alessandro compie 26 anni. Buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio!