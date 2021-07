30 lug 2021

Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Filip Bradaric all’Al-Ahli Saudi FC.

Il centrocampista croato ha disputato in rossoblù la stagione 2018-19. Nel 2019-20 ha militato prima nell’Hajduk di Spalato per poi trasferirsi in Liga con il Celta Vigo. Dopo aver giocato la scorsa stagione tra le fila dell’Al-Ain Saudi FC, prosegue ora la sua esperienza nel campionato arabo.

Buon proseguimento di carriera, Filip!