Sviluppi offensivi ad Asseminello

30 lug 2021

Rossoblù in campo al Centro sportivo di Assemini: questa mattina la squadra ha svolto una seduta di allenamento in vista della gara di sabato contro l’FC Augsburg. L’amichevole, in programma alla WWK Arena alle ore 15.30, verrà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 203).

Dopo l’attivazione, il gruppo si è concentrato su delle esercitazioni per la fase offensiva; a seguire sessione di palle inattive e quindi una partitella finale. La squadra raggiungerà nel pomeriggio l’aeroporto di Cagliari-Elmas, da lì l’imbarco alla volta di Augsburg.

Questi i 25 rossoblù convocati da mister Semplici per la trasferta in Germania:

Portieri: Simone Aresti; Boris Radunović, Alessio Cragno.

Difensori: Giorgio Altare, Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Dalbert; Charalampos Lykogiannis; Adam Obert; Sebastian Walukiewicz; Gabriele Zappa.

Centrocampisti: Roberto Biancu; Fabrizio Caligara; Nicolò Cavuoti; Alessandro Deiola; Razvan Marin; Christian Oliva; Marko Rog; Kevin Strootman.

Attaccanti: Alberto Cerri; Damir Ceter; Joao Pedro; Leonardo Pavoletti; Gaston Pereiro; Giovanni Simeone.