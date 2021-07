Al lavoro sulla tattica

29 lug 2021

Prosegue la preparazione estiva del Cagliari: nel ritiro di Asseminello la squadra è stata impegnata anche oggi in una doppia seduta di allenamento. Nel mirino un nuovo test amichevole: sabato 31 luglio (ore 15.30) i rossoblù sfideranno in Germania l’FC Augsburg, compagine che milita in Bundesliga.

La giornata è iniziata con un lavoro sulla forza, tra palestra e campo; a seguire esercitazioni sulla fase difensiva. Più lunga e articolata la sessione pomeridiana: dopo gli esercizi di attivazione, spazio alla tattica. Sviluppi di squadra, con costruzione dall’alto; poi esercizi sul possesso palla, smarcamento e intercetto. Al termine della seduta due partitelle: la prima a tema, poi una giocata undici contro undici su campo ridotto.

Il gruppo si allenerà domani mattina sempre al Centro sportivo di Assemini, nel pomeriggio è previsto il trasferimento all’aeroporto di Cagliari-Elmas in vista della partenza alla volta di Augsburg.