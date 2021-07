Luvumbo al Como

27 lug 2021

+ -

Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Zito Luvumbo che si trasferisce al Como in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Contestualmente il calciatore ha firmato un rinnovo contrattuale che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2026.

Il giovane attaccante angolano, 19 anni, ha iniziato quest’anno il suo percorso di crescita in Italia. A disposizione della prima squadra, impiegato in gare ufficiali con la Primavera con cui ha totalizzato 20 presenze e 5 gol, Luvumbo ha confermato quelle qualità che lo hanno portato nei taccuini degli osservatori europei e ad esordire a soli 17 anni con la Nazionale del suo Paese: velocità, rapidità, capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica in avanti. Un talento da coltivare: per lui ora la possibilità di giocare in un campionato formativo come quello cadetto e proseguire così la sua maturazione umana e calcistica.

Buona stagione, Zito!