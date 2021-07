SALA STAMPA 🎙️

24 lug 2021

Due assist da urlo (passaggio arretrato per Marin che arrivava a rimorchio e un gran cross arcuato per la testa di Pavoletti), una costante presenza in proiezione offensiva ma anche una buona attenzione in fase di difesa. Gabriele Zappa è stato tra i migliori nel test del Cagliari a Vicenza. “È andata bene”, sorride soddisfatto l'esterno destro rossoblù.

I CONSIGLI DEL MISTER

“Abbiamo fatto un buon ritiro e messo in pratica alcune cose provate in allenamento. Sto cercando di capire quel che chiede il mister, ci ha trasmesso quelle due-tre cose fondamentali per il suo gioco, faccio del mio meglio per metterle in pratica. Mi ritengo un difensore, bisogna sempre pensare ad esprimersi inizialmente bene in fase difensiva, ma mi piace spingermi in avanti”.

WORK IN PROGRESS

“Non è stato facile per me passare in breve tempo dalla Primavera alla B e poi subito alla A. Nella fase finale dell'anno scorso abbiamo giocato alcune partite importanti, ti portano a migliorare. Sono ancora giovane, la stagione è iniziata bene, so che devo crescere, seguendo i dettami dell'allenatore”.

GRANDE GRUPPO, BELLA CITTÀ

“Mi trovo benissimo coi compagni e amo vivere a Cagliari. Purtroppo non siamo riusciti a vedere spesso i tifosi, speriamo che la situazione cambi presto. Il gruppo è ottimo e questo aiuta, sotto tanti aspetti”.