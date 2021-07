L.R.Vicenza-Cagliari 0-3

24 lug 2021

Il Cagliari si impone 3-0 sul L.R. Vicenza nel secondo test pre-campionato stagionale.

Al “Menti” è andata in scena una partita vera, perlomeno nei primi sessanta minuti, giocata su ritmi intensi, nonostante il gran caldo. Anche qualche intervento rude, inusuale nei test estivi, a testimoniare quanto i giocatori delle due squadre abbiano preso sul serio l'impegno. Un ottimo Cagliari, che ha saputo sviluppare una manovra convincente, a suo agio nel pressing alto, con Strootman gran regista di centrocampo e ficcante sui lati con gli inserimenti di Lykogiannis e Zappa (due assist all'attivo per quest'ultimo). Già in palla Joao Pedro, protagonista di spunti efficaci ed esteticamente pregevoli. Terminata la prima frazione in vantaggio per il gol di Marin, pure lui tra i più in palla, sono arrivati nel giro di poco più di un quarto d'ora le reti di Pavoletti e Dalbert, azioni ben congegnate e sviluppate in maniera collettiva. Un test più che positivo per il Cagliari, che chiude nel migliore dei modi alle prime due settimane di lavoro svolte a Pejo.

IL PRIMO TEMPO

Leonardo Semplici manda in campo inizialmente Cragno tra i pali, difesa a tre con Walukiewicz, Altare e Carboni, centrocampo con Zappa, Strootman, Marin e Lykogiannis, in attacco Joao Pedro e Pereiro a ridosso di Simeone. A riposo precauzionale Ceppitelli, per un leggero affaticamento alla coscia dopo i carichi di questi giorni, mentre Rog, come da programma, ha svolto un allenamento personalizzzato.

800 spettatori sugli spalti del “Menti”, temperatura molto alta, 32 gradi ma soprattutto grande umidità.

Al 7' da Strootman a Marin che cerca Joao Pedro, il brasiliano segna ma il gol è annullato per fuorigioco. Passa un minuto, Simeone è pescato in piena, tiro a botta sicura, deviato in corner da un difensore.

All'11' in evidenza uno dei nuovi acquisti rossoblù, Giorgio Altare: provvidenziale il suo anticipo su Diaw, che era pronto a deviare da ottima posizione verso la porta di Cragno.

Al 16' il Cagliari va in vantaggio: ottima azione orchestrata da Strootman, verticalizzazione profonda a premiare il taglio di Marin, cross basso all'indietro per Marin, pronto il tiro che supera Pizzignacco.

Vicenza vicino al pareggio al 20': Lanzafame lancia Diaw oltre la linea difensiva rossoblù, l'attaccante vicentino scatta in posizione molto sospetta, arriva davanti a Cragno, tiro secco, grande risposta del portiere che manda in angolo.

Al 32' è Simeone a presentarsi in perfetta solitudine in piena area, splendido l'assist di Joao Pedro per l Cholito, sinistro forte ma centrale, Pizzignacco copre bene il suo palo e respinge.

Prima della fine del tempo, ancora il Cagliari pericoloso: Zappa, servito a destra da una magistrale apertura di Marin, rientra sul sinistro e tira, buona parata di Pizzignacco che però non può trattenere, riprende Pereiro, botta da fuori area, ci mette un piede Pasini, il Vicenza si salva in qualche modo.

LA RIPRESA

Tre i cambi operati da Leonardo Semplici dopo l'intervallo: Dalbert per Altare, con Lykogiannis che retrocedere a fare il terzo difensore di sinistra; Pavoletti e Ceter al posto di Simeone e Pereiro. Il Cagliari passa così al 4-3-1-2, con Joao Pedro arretrato a trequartista alle spalle di due punte di peso.

Dopo un tiro fuori di Giacomelli, il Cagliari raddoppia: cross arcuato di Zappa, Pavoletti di testa in tuffo colpisce alla sua maniera, forte e preciso, palla sul palo e poi in rete. Un gran gol, sigillato anche dagli applausi dello sportivo pubblico vicentino.

Al 56' Deiola rileva Joao Pedro, leggermente acciaccato. Marin si alza a fare il trequartista.

Il Cagliari chiude definitivamente i conti al 62': Strootman lancia Marin, assist per Dalbert che mette dentro in scivolata.

Prosegue la serie dei cambi, col ritmo di gara che si abbassa sensibilmente. Al 77' fuga di Ceter, palla in mezzo per Pavoletti che la gira su Dalbert, tiro ribattuto nei pressi della linea bianca.

Sfiora il poker Caligara, con una bella conclusione di prima intenzione, alta di poco.

Il prossimo test amichevole è fissato per sabato prossimo, in Germania, avversario l'Augsburg.

VICENZA: Pizzignacco (46' Grandi), Bruscagin, Sandon (38' Calderoni), Pontisso (71' Brosco), Pasini (46' Fantoni), Cappelletti, Zarpellon (55' Ongaro), Rigoni (46' Proia), Lanzafame (55' Busatto), Giacomelli (46' Dalmonte), Diaw (71' Ierardi) – In panchina Gerardi - All.: Di Carlo.

CAGLIARI: Cragno (63' Radunovic), Walukiewicz (76' Obert), Altare (46' Dalbert), Carboni, Zappa (63' Caligara), Strootman (63' Oliva), Marin (63' Biancu), Lykogiannis (86' Cavuoti), Pereiro (46' Ceter), Joao Pedro (56' Deiola), Simeone (46' Pavoletti) – In panchina Aresti, Tripaldelli, Cerri - All.: Semplici.

ARBITRO: Saugo di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Castagna di Verona e Mehilli di Trento.

RETI: 16' Marin, 51' Pavoletti. 62' Dalbert.