Arrivederci, Pejo!

23 lug 2021

Ultima giornata di allenamenti in Val di Pejo: a chiudere la prima parte del ritiro pre-campionato la consueta doppia seduta di lavoro al campo comunale di Celledizzo. Atletica e tattica in vista del test di domani, sabato 24 luglio, a Vicenza.

Al mattino il gruppo ha svolto in palestra degli esercizi di forza. A seguire giochi di posizione ed esercitazioni sulla costruzione dell’azione in fase offensiva. Al termine una partita a metà campo. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento tecnico, sessione dedicata alla fase difensiva e poi una partita a campo ridotto.

Si conclude così il ritiro in Trentino: per la quinta volta il Cagliari ha ricevuto la calda accoglienza della gente di Pejo e dei tifosi, arrivati anche in Val di Sole per sostenere i rossoblù di mister Semplici. La squadra raggiungerà ora Vicenza, dove è in programma domani allo stadio “Menti” (ore 16) l’amichevole contro i padroni di casa.