INTERVISTA 🎙️ | VIDEO

23 lug 2021

+ -

Il neo acquisto rossoblù Dalbert ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali del Club. “Sono felice di indossare questa maglia: prima di accettare la richiesta del Cagliari ho sentito alcuni amici, tra cui Radja Nainggolan, che mi hanno parlato benissimo della squadra, del Centro Sportivo, della città. In gruppo ci sono molti sudamericani, tra cui il mio connazionale Joao Pedro: è sempre bello quando trovi qualcuno del tuo stesso Paese. Le mie caratteristiche principali? La spinta in fase offensiva, confezionare assist per gli attaccanti e perché no: spero di fare anche dei gol”.

IL VIDEO: