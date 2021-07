Lavoro atletico

22 lug 2021

Dopo la partitella a squadre miste giocata ieri, il Cagliari è sceso in campo questa mattina al comunale di Celledizzo: i rossoblù hanno svolto una seduta esclusivamente dedicata alla parte atletica.

La giornata è cominciata in palestra con gli esercizi di attivazione accompagnati da un circuito di forza; la squadra si è allora spostata in campo per lavorare sulla potenza aerobica. Mister Semplici ha concesso al gruppo un pomeriggio di riposo, la ripresa è fissata per domani.

I calciatori saranno impegnati di nuovo in una doppia sessione, mattina e pomeriggio. Sarà l’ultima giornata di allenamenti prima di lasciare Pejo e la Val di Sole e spostarsi in Veneto, per chiudere la prima parte del ritiro pre-campionato: sabato alle 16 allo stadio “Menti” il Cagliari sfiderà in amichevole i padroni di casa del L.R. Vicenza (sono previste limitazioni di vendita).

Intanto questa sera alle 21 l’appuntamento è a Cogolo, in piazza Monari: i calciatori rossoblù saranno ospiti di una nuova puntata di "Junior Reporter".