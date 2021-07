21 lug 2021

La sessione del mattino si è aperta in palestra: attivazione e forza. A seguire sviluppi offensivi e palle inattive. Nel pomeriggio i ragazzi di mister Semplici, dopo degli esercizi di attivazione, hanno giocato una partita da due tempi da 30 minuti ciascuno, undici contro undici a tutto a campo. La sfida si è conclusa 2-0 con una doppietta di Giovanni Simeone. È stata un’occasione per iniziare a vedere all’opera il neo acquisto rossoblù Dalbert.

Prosegue il ritiro pre-campionato del Cagliari in Val di Sole, anche oggi i rossoblù hanno svolto una doppia seduta di lavoro: mattinata dedicata alla tattica, nel pomeriggio partitella in famiglia. La giornata è stata caratterizzata dal primo allenamento di Dalbert e dalla visita alla squadra dei “Casteddu4Special”.



La partitella si è conclusa tra gli applausi del pubblico, sugli spalti anche il “Team Tukiki” di Milano, la squadra che - assieme a “I Fenicotteri” di Oristano - rappresenta il Cagliari con il nome di “Casteddu4Special” nei campionati ufficiali Figc della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Gli atleti e le atlete, accompagnati dagli educatori, sono arrivati in Val di Sole a bordo del pullman brandizzato rossoblù, quello usato normalmente dal Cagliari in occasione delle trasferte nella Penisola. Hanno incontrato la prima squadra in hotel e poi l’hanno accolta tra gli applausi all’arrivo al campo comunale di Celledizzo: qui hanno posato assieme ai calciatori e allo staff per una foto ricordo e poi assistito alla gara in famiglia. Autografi e tante foto, per tutti il libro a fumetti sulla storia del Cagliari.