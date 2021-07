Al lavoro sulle due fasi

20 lug 2021

Nuova giornata di lavoro a Pejo, dove il Cagliari prosegue la preparazione pre-campionato. Agli ordini di mister Semplici e dello staff tecnico la squadra oggi si è concentrata sulle due fasi, difesa e attacco. Da questo pomeriggio in ritiro il Direttore sportivo, Stefano Capozucca.

Al mattino, dopo una fase di attivazione in palestra, i rossoblù hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla. Quindi spazio alla tattica: i calciatori hanno lavorato sulla fase difensiva di squadra. Per chiudere, partita undici contro undici a campo ridotto.

Pomeriggio: mobilità in palestra, giochi di posizione in campo. Focus sulla fase offensiva per difensori e centrocampisti; attaccanti impegnati nelle conclusioni a rete. Ultima parte della sessione dedicata al lavoro aerobico. Domani, mercoledì 21, nuova doppia seduta di allenamenti.