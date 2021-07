Tattica e possessi

19 lug 2021

È iniziata la seconda settimana di allenamenti del Cagliari in Val di Sole: ieri mattinata defaticante alle Terme di Pejo e alla sera l’incontro in piazza con i tifosi. Oggi doppia seduta di lavoro dedicata soprattutto alla tattica.

Temperatura gradevole al campo comunale di Cogolo, sole e circa 20 gradi ad accompagnare gli allenamenti dei rossoblù: da oggi con la squadra in campo anche il neo acquisto Giorgio Altare. La sessione del mattino si è aperta come al solito in palestra: mobilità articolare e forza. Dopo una serie di esercitazioni tecniche mister Semplici e il suo staff hanno diviso i calciatori in due gruppi: difensori e centrocampisti impegnati in possessi palla finalizzati alla costruzione dal basso; sviluppi offensivi per quinti e attaccanti.

Nel pomeriggio, dopo un’attivazione ludica, sempre due gruppi di lavoro: difensori e una parte dei centrocampisti si sono concentrati ancora sulla costruzione dell’azione dal basso; il centrocampo e l’attacco hanno svolto delle esercitazioni specifiche dedicate alla fase offensiva con conclusione a rete.

In chiusura partita a tema e una partitella undici contro undici su campo ridotto: in gol Pereiro per i gialli, pareggio di Joao Pedro per i rossi. Rete decisiva per la squadra gialla di Oliva, con un gran tiro dalla lunga distanza. Domani si replica: in programma una nuova doppia seduta.