Buon compleanno, Marko!

19 lug 2021

Le sue percussioni, il senso tattico, le sue efficaci chiusure. Corsa, grinta e qualità. Tutto questo è Marko Rog da Varazdin. Non è stato davvero facile fare a meno del calciatore croato, ai box dallo scorso dicembre.

Intanto Rog ha iniziato a lavorare da subito per rientrare. Mesi di fisioterapia e duri allenamenti, sempre in costante contatto con i compagni, perché fuori si soffre anche di più che in campo. Ed eccolo nel ritiro di Pejo: di nuovo con la squadra, a correre e sudare ogni giorno per prepararsi al meglio alla nuova stagione.

Oggi compie 26 anni: buon compleanno da tutto il Cagliari Calcio, Marko!