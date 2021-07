A Pejo la festa rossoblù

18 lug 2021

Una serata di festa, un saluto pieno di affetto per la solita calda accoglienza ricevuta. Il Cagliari ha incontrato i tifosi a Pejo: per la quinta volta i rossoblù preparano la stagione in questo angolo incantato della Val di Sole.

L’evento, condotto dal giornalista Lele Casini, è iniziato con il benvenuto della piazza a tutta la delegazione. Quindi subito la parola a mister Leonardo Semplici: “I ragazzi sono stati bravissimi la scorsa stagione a capire le difficoltà e a ribaltare la situazione. Il nostro obiettivo? Prima dobbiamo pensare alla salvezza, poi mi auguro di poter fare qualcosa di più”. A seguire, i due veterani Joao Pedro e Luca Ceppitelli, entrambi all'ottava stagione nel Cagliari: “Vogliamo far meglio dell'anno scorso, in squadra c’è tanta qualità”, ha detto il 10 brasiliano. Per il difensore: “Abbiamo tanti stimoli, teniamo sempre unito il gruppo e cerchiamo di farlo andare nella direzione giusta”.

I due neo acquisti, Boris Radunovic e Giorgio Altare: “Sono arrivato in un gruppo fantastico, i ragazzi mi hanno fatto sentire come a casa dal primo momento”, le parole del portiere serbo. “Per me è un sogno far parte di questa squadra”, ha affermato il giovane ex Olbia.

Quindi è stata la volta dei tre sardi Andrea Carboni, Alessandro Deiola e Simone Aresti, e di uno acquisito, Leonardo Pavoletti. Il bomber livornese ha retto la scena da showman consumato: “Un piacere essere qui di nuovo a Pejo. Ripartiamo con grande entusiasmo e divertiamoci, che sia una stagione bella sotto tutti gli aspetti”. A fargli eco Deiola: “Lotteremo per raggiungere il nostro traguardo il prima possibile”. “In squadra tutti sanno cosa vuol dire indossare questa maglia, sardi e non. Speriamo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi”, ha chiuso Carboni.

Tra i sostenitori rossoblù presenti a Pejo la piccola Fiammetta Melis: 10 anni, tifosissima del Cagliari, ha svolto la didattica a distanza tra i pascoli della Val Di Sole al seguito del papà – emigrato sardo in Trentino - allevatore di capre. È stata proprio Fiammetta a portare la torta di compleanno per mister Semplici.

Il team manager Alessandro Steri ha espresso un sentito ringraziamento alle autorità locali da parte di tutto il Cagliari: “Veniamo qui da cinque anni e ci sentiamo a casa. Grazie al Sindaco e alle istituzioni di Pejo, ai tifosi che ogni giorno ci fanno sentire il loro calore”. Nel corso della serata sono intervenuti Marco Canella (Presidente Consorzio Turistico Pejo) e Gianpietro Martinolli (Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Pejo). Scambio di omaggi, foto di rito e una promessa: quella di rivedersi anche la prossima stagione.

