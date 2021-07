Mattinata alle Terme di Pejo

18 lug 2021

Si conclude la prima settimana di lavoro in Val di Sole, sede del ritiro pre-campionato rossoblù. Questa mattina la squadra si è recata alle Terme di Pejo: seguiti dai preparatori atletici del Club, i calciatori hanno svolto una seduta defaticante. Hydrobike in piscina, passeggiate in speciali vasche termali, in cui si alternavano flussi di acqua calda e fredda. Il percorso si è concluso nella moderna SPA delle terme, tra docce rigeneranti e idromassaggio.