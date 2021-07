Buon compleanno, Mister!

18 lug 2021

Da allenatore ha vinto tutti i campionati dall’Eccellenza sino alla B, per poi approdare in Serie A: qui, alla guida della Spal, ha saputo conquistare due storiche salvezze. Una carriera in crescendo, sempre alla ricerca di nuove sfide. E così quando lo scorso febbraio è arrivata la proposta del Cagliari, Leonardo Semplici non ci ha pensato su: assieme al suo staff si è subito buttato a capofitto nel lavoro per cercare di raggiungere un nuovo traguardo.

Valori tecnici e umani: dedizione quotidiana negli allenamenti, serietà ed equilibrio. In 15 partite sono arrivati ben 22 punti, una salvezza che verrà ricordata a lungo e che sa di impresa sportiva. Ora una nuova stagione con l’obiettivo di continuare a crescere assieme.

L’allenatore rossoblù compie oggi 54 anni: buon compleanno da tutto il Cagliari Calcio, Mister!