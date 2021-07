Cagliari-Real Vicenza 16-1

17 lug 2021

+ -

16-1 per il Cagliari sul Real Vicenza nel primo test stagionale, andato in scena al campo comunale di Celledizzo. Una buona sgambata per la squadra rossoblù dopo cinque giorni di lavoro a Pejo per preparare la nuova annata agonistica.

Il mister Leonardo Semplici ha schierato inizialmente questa formazione: Cragno tra i pali, Ceppitelli, Walukiewicz e Carboni in difesa, Zappa, Marin, Strootman e Lykogiannis in mezzo al campo, Joao Pedro e Pereiro alle spalle di Simeone.

Per il primo gol della stagione basta aspettare appena 6': Simeone sfrutta un assist in verticale, evita il portiere in uscita e deposita in rete. Seppure ovviamente con ritmi bassi, si intravvedono i dettami del mister Semplici: recupero di palla alto e circolazione veloce. Proprio su un'azione insistita, col pallone spedito da una parte all'altra de lcampo, al 16 'arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Lykogiannis, Simeone da due passi spedisce in gol.

Al 18' cross teso dalla destra di Zappa, Personi interviene e nel tentativo di liberare tocca ancora alle spalle del portiere Bellucco. Un minuto dopo arriva il poker, merito di una staffilata di Joao Pedro. Il brasiliano fa il bis al 22', trasformando un rigore concesso per fallo di Personi su Simeone: tiro centrale che spiazza Bellucco. Il portiere del Real è bravo poco prima a negare il gol a Marin, innescato da Zappa, quindi a frenare in uscita bassa Simeone, che era andato via in velocità ai difensori.

Al 24' gran lancio di Simeone per Strootman che taglia dentro alle spalle della difesa ma il tocco al volo è debole, finisce tra le braccia del portiere. Al 25' però Simeone segna il sesto gol, approfittando di un pasticcio della retroguardia del Real. L'argentino al 27' coglie un clamoroso palo, riprende Joao Pedro, tiro respinto nei pressi della linea di porta.

Scatenati i due attaccanti rossoblù: al 35' quarta prodezza personale del Cholito, pronto a deviare sulla traversa un cross di Marin: tre minuti dopo Joao Pedro sfugge al suo avversrio diretto e batte Bellusco con un gran tiro. Un minuto dopo su cross di Joao Pedro, nuovamente Simeone mette dentro. Allo scadere, c'è gloria anche per Pereiro, che firma il decimo gol, appena prima prima del duplice fischio dell'arbitro Perenzoni che chiude il primo tempo.

LA RIPRESA

Dopo l'intervallo formazione ovviamente rivoluzionata, l'unico a restare in campo dell'undici iniziale è Gabriele Zappa. Continua però il festival del gol rossoblù. Al 47' rete di Ceter su colpo di testa al'altezza dell'area piccola. Al 52' Cavuoti si procura un rigore, il tiro di Cerri dal dischetto è neutralizzato dal portiere. Doppietta personale al 56' di Ceter su assist di Biancu. Quindi inizia lo show di Cerri: tripletta per lui, al 57' (solo davanti al portiere), 59' (tocco ravvicinato) e 70' (deviazione da due passi su cross dalla destra di Deiola). Sedicesimo gol firmato ancora da Ceter al 78' con un destro piazzato nell'angolo alla sinistra del poritere. All'89' va in rete Obert, di testa, su azione d'angolo, ma l'arbito ravvisa un fallo in attacco e annulla. Al 90' gioia anche per il Real Vicenza, in gol col numero 14 Candelaresi, che sfrutta un confuso batti e ribatti in area. Il Cagliari tornerà in campo sabato prossimo per affrontare il Vicenza nel secondo test di precampionato.

CAGLIARI (Primo tempo): Cragno, Ceppitelli, Waòukiewicz, Carboni, Zappa, Marin, Strootman, Lykogiannis, Pereiro, Joao Pedro, Simeone. (Secondo tempo): Radunovic (73' Aresti), Zappa, Boccia, Obert, Deiola, Caligara, Oliva, Cavuoti, Biancu, Cerri, Ceter – All.: Semplici.

REAL VICENZA: Bellucco, Darko, Dal Dosso, Daguerre, Personi, Rom, S. Ferrara, Lushcayev, P. Ferrara, Meneghetti, Lugtmeier. - Sono entrati anche Fortin, Afetor, Candelaresi, Cardoso, Gevorkjan, Sheta, Afyf, Rebbas, Popalzay, Olonisakin, Rizzato – All.: Zenerini.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

ASSISTENTI: Ferrari di Rovereto e Tomasi di Schio.

RETI: 6' e 16' Simeone, 18' autogol Personi, 19' e 22' rigore Joao Pedro, 25' e 35' Simeone, 36' Joao Pedro, 39' Simeone, 45' Pereiro, 47' e 56' Ceter, 57', 59' e 70' Cerri, 78' Ceter, 90' Candelaresi.