Cagliari-Real Vicenza

17 lug 2021

+ -

Primo test stagionale del Cagliari in ritiro a Pejo: dopo l’allenamento di questa mattina, i rossoblù scenderanno in campo al comunale di Celledizzo per sfidare il Real Vicenza. Ad arbitrare l’incontro Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Paolo Tomasi di Schio.

Questo l’XI iniziale: