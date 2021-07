Focus tattico, sabato il Real Vicenza

16 lug 2021

Al lavoro tra le montagne delle Val di Sole: in Trentino il Cagliari di mister Semplici ha svolto oggi una nuova doppia seduta di allenamenti, alla vigilia del primo test stagionale. Sabato 17 luglio i rossoblù scenderanno in campo a Pejo contro il Real Vicenza: la gara, aperta al pubblico, verrà trasmessa in diretta sui canali social del Club.

La giornata odierna è iniziata con la fase di attivazione in palestra per poi proseguire in campo con delle esercitazioni specifiche sulla fase difensiva. Al termine dell’allenamento il capitano Joao Pedro ha incontrato i media in conferenza stampa (GUARDA IL VIDEO).

Al pomeriggio: mobilità e riscaldamento ludico, con la squadra accolta in campo dagli applausi e dagli incitamenti di una delegazione del Centro di Coordinamento Cagliari Club, arrivata dall’Isola. A chiudere la sessione una partitella a campo ridotto giocata 11 contro 11 e degli esercizi aerobici. Ha lavorato in palestra, come previsto dal suo piano personale, l’attaccante Leonardo Pavoletti.

Questa sera a Pejo Fonti i portieri rossoblù Aresti, Ciocci, Cragno incontrano i tifosi in piazza.

Domani, sabato 17, la squadra svolgerà un nuovo allenamento al mattino; alle 17 l’amichevole contro il Real Vicenza. Arbitrerà Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Paolo Tomasi di Schio.

Per assistere all’amichevole i tifosi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, dovranno scaricare gratuitamente qui il proprio biglietto d’ingresso e presentarsi muniti di green pass o esito negativo di un tampone svolto nelle 48 ore precedenti.

La gara verrà trasmessa live sui canali social rossoblù.