Tecnica e palle inattive

15 lug 2021

+ -

Prosegue la preparazione pre-campionato: terza giornata di lavoro in Val di Sole, da oggi in campo il neo acquisto Boris Radunovic, che va ad aggiungersi alla squadra portieri.

Al mattino la squadra ha svolto inizialmente degli esercizi di attivazione per poi dedicarsi a dei lavori specifici sulla fase offensiva. Sotto gli occhi del presidente Giulini, da ieri in ritiro a Pejo, al pomeriggio i calciatori hanno cominciato la seduta con un riscaldamento tecnico a torelli: quindi focus sulle palle inattive e in chiusura esercizi in palestra per lo sviluppo della forza.

Domani si replica con una doppia seduta di allenamento.