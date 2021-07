Doppia seduta a Pejo

14 lug 2021

Seconda giornata di allenamenti per il Cagliari a Pejo: il campo comunale di Celledizzo ha ospitato anche oggi una doppia seduta di lavoro. Da questo pomeriggio in ritiro con la squadra il presidente Giulini.

Al mattino, dopo la fase di attivazione, i calciatori hanno svolto una serie di giochi di posizione e due partitelle: una a tema, l’altra su campo ridotto 11 contro 11. Al termine dell’allenamento sono stati svolti dei test medici, effettuati dagli specialisti di GEK Lab , che supporta lo staff medico del Club nell’individuazione dei piani nutrizionali personalizzati.

Nel pomeriggio, dopo aver incontrato mister Semplici, lo staff e tutta la squadra, il Presidente Giulini ha parlato con i media in conferenza stampa, per poi assistere da bordocampo alla seduta di allenamento. Rossoblù impegnati inizialmente in un’attivazione tecnica a torelli, poi ancora spazio alle partite su campo ridotto. In chiusura esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza.

Questa sera primo degli appuntamenti in piazza: Pavoletti, Strootman e Zappa saranno i protagonisti di "Junior Reporter".