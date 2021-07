INTERVISTA 🎙️ | VIDEO

14 lug 2021

Il neo acquisto Kevin Strootman si presenta: nella sua prima intervista in rossoblù, rilasciata in esclusiva ai canali ufficiali del Club, il centrocampista olandese racconta i motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte del Cagliari, le sensazioni dal ritiro di Pejo: “Il primo giorno di allenamento è speciale: nuovo mister, nuovi compagni, i tifosi che sono venuti qui per vederci. Un po’ di tensione è normale, ma mi sono subito trovato bene”. “Questa è una squadra con tanta qualità e talento, ci sono calciatori forti e io voglio dare il mio contributo. Dovremo farci trovare pronti sin dai primi impegni ufficiali”.

IL VIDEO: