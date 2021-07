Possessi e partitella finale

13 lug 2021

+ -

È arrivata la pioggia a bagnare l’allenamento pomeridiano del Cagliari a Pejo, nella prima giornata di lavoro in Trentino.

Clima fresco, temperatura di circa 15 gradi. Come questa mattina, la squadra ha iniziato con gli esercizi di attivazione in palestra per poi trasferirsi in campo: sul manto erboso del comunale di Celledizzo focus sul possesso palla, giochi di posizione e la prima partitella a campo ridotto. Rossi contro bianchi, tre a zero il risultato finale con le reti di Roberto Biancu, Nicolò Cavuoti e Gaston Pereiro.