Al via #PEJO21

13 lug 2021

Eccoci a Pejo: a distanza di due anni sono ancora le montagne delle Val di Sole a fare da suggestiva cornice al ritiro pre-campionato dei rossoblù. Alle spalle il pre-raduno di Assemini: test atletici, una prima sgambata per iniziare a scaldare i motori. Dopo il weekend libero la squadra, arrivata ieri sera dall’Isola, ha svolto così questa mattina la sua prima seduta di lavoro in Trentino.

Al comunale di Celledizzo l’allenamento è iniziato in palestra con degli esercizi di attivazione. Agli ordini di mister Semplici e del suo staff il gruppo è sceso quindi in campo. Protagonista la palla, i calciatori sono stati impegnati in una serie di esercizi tecnici.

Questo pomeriggio, alle 17, è in programma la seconda sessione.