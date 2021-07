09 lug 2021

Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Guglielmo Vicario all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, nell’estate 2019 è stato acquistato dal Cagliari: un anno in prestito tra le fila del Venezia e quindi l’approdo nell’Isola. In rossoblù il portiere ha dato subito prova delle sue qualità umane e professionali: serietà, quotidiana dedizione al lavoro, voglia di crescere e imparare. Chiamato in causa ha dimostrato tutta la sua affidabilità, anche in un momento particolarmente delicato della stagione, quando ha dovuto sostituire tra i pali Alessio Cragno.

Ora nuova tappa della sua carriera per trovare più spazio e continuità.

Buona stagione, Guglielmo!