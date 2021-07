Lavori aerobici

08 lug 2021

Seconda giornata di lavoro al Centro sportivo di Assemini per il Cagliari: dopo i test fisici di ieri, i rossoblù sono scesi in campo per un allenamento dedicato interamente alla parte atletica. La seduta si è aperta con delle esercitazioni di attivazione: flessibilità e mobilità articolare. A seguire sessione di lavoro aerobico caratterizzata dalle variazioni di velocità.

Al termine dell’allenamento squadra e staff hanno raggiunto l’hub della Fiera di Cagliari dove gli operatori dell’ATS Sardegna hanno somministrato il vaccino Covid-19. Domani mattina nuovi test sanitari chiuderanno il pre-ritiro; poi appuntamento a lunedì 12 per la partenza alla volta di Pejo.