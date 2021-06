L’Uruguay concede il bis

29 giu 2021

Ancora una vittoria per l’Uruguay nell’ultima gara del girone eliminatorio della Coppa America in corso di svolgimento in Brasile. Allo stadio “Nilton Santos” di Rio de Janeiro, la Celeste ha battuto 1-0 il Paraguay grazie ad un rigore trasformato da Cavani e concesso per un fallo subìto da Nahitan Nández. Il centrocampista del Cagliari ha disputato tutti i 90’. Solo un tempo invece per Diego Godín, che dopo la prima frazione di gioco ha lasciato il posto a Coates.

L’Uruguay con 7 punti si è classificato al secondo posto nel girone eliminatorio, staccato di tre lunghezze dall’Argentina. Nei quarti di finale in gara secca la squadra di Óscar Washington Tabárez affronterà la Colombia a Brasilia alla mezzanotte di sabato 3 luglio.