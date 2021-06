Un importante momento di ritrovo e confronto, respirando dopo tanto tempo aria di una normalità quasi del tutto ritrovata: un’occasione per fare un bilancio della stagione sportiva appena conclusa e guardare a quella ormai alle porte. Si è svolta nella cornice del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula la quarta edizione del workshop del Cagliari Calcio dal titolo "Ripartiamo tutti insieme": un evento organizzato con Infront Italia e dedicato alle aziende e i partner del Cagliari. A fare gli onori di casa il Presidente rossoblù, Tommaso Giulini e il Direttore generale, Mario Passetti. Per Infront il Direttore commerciale, Stefano Sobacchi; il marketing manager Francesco Alivia; per Infront Sardegna Renato Sanna. Nel corso del workshop sono intervenuti il mister Leonardo Semplici e i calciatori Joao Pedro e Andrea Carboni.

Ad aprire l’incontro le parole del Presidente Giulini che ha voluto ringraziare i presenti per il sostegno dato durante la stagione: "Arriviamo tutti da un lungo periodo di grande difficoltà, dove abbiano rivisto le priorità nelle nostre aziende e nelle nostre vite prima di ogni altra cosa. Tutto il Cagliari Calcio ha sentito il supporto della gente e dei partner che lo affiancano a vari livelli: oggi è una bellissima occasione per ritrovarci, salutarci e fissare l'inizio del nostro avvenire". L’auspicio è di ritrovare presto il proprio pubblico alla Sardegna Arena.

Il marketing manager di Infront Italia, Francesco Alivia, ha riepilogato i numeri della stagione in chiave commerciale. La pandemia ha dato anche nuove possibilità di sponsorizzazione, esaltate dalla crescita degli ascolti Tv e dall’aumento costante della fanbase social rossoblù.

In chiusura spazio a mister Leonardo Semplici, al capitano Joao Pedro e ad Andrea Carboni, che hanno risposte alle domande del giornalista Enrico Pilia, tra curiosità e aneddoti sulla stagione.