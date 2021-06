25 giu 2021

+ -

Primo sorriso per l’Uruguay nella Coppa America 2021, in corso di svolgimento in Brasile. La Celeste guidata da Oscar Tabárez ha superato 2-0 la Bolivia a Cuiabà, guadagnando l’accesso ai quarti di finale con una giornata di anticipo: 90’ per Godín, mentre Nández, schierato da titolare, è stato sostituito a pochi minuti dalla fine.

L’Uruguay tornerà in campo martedì 29 giugno a Rio de Janeiro contro il Paraguay, per l’ultimo turno del girone eliminatorio.