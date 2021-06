Godín-Nández, pari contro il Cile

22 giu 2021

Pareggio per l’Uruguay contro il Cile nella seconda gara di Coppa America, in corso di svolgimento in Brasile. All’Arena Pantanal di Cuiabá è finita 1-1, con i gol di Vargas nel primo tempo per la Roja e di Suarez nella ripresa. Per la Celeste è il primo punto nel girone, dopo lo sfortunato esordio contro l’Argentina.

Ancora una partita da titolare per il capitano Diego Godín, in campo per tutti i 90’; Nahitan Nández ha giocato la ripresa, subentrando dopo l’intervallo a De La Cruz.

L’Uruguay tornerà in campo giovedì contro la Bolivia, sempre a Cuiabá.