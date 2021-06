Uruguay battuto dall'Argentina

19 giu 2021

+ -

Esordio amaro per l'Uruguay di Diego Godìn e Nahitan Nandez. nella Coppa America 2021 in corso di svolgimento in Brasile. Allo stadio “Garrincha” di Brasilia, la Celeste è stata sconfitta 1-0 dall'Argentina.

Godìn ha disputato tutti i 90' indossando come sempre la fascia da capitano, mentre Nandez è stato mandato in campo dal CT Tabarez dopo l'intervallo al posto di Bentancur.

L'Uruguay tornerà in campo lunedì a Cuiabà contro il Cile per il secondo impegno del raggruppamento A.