13 giu 2021

Un omaggio agli eroi dello Scudetto: si è tenuto sabato sera al Lazzaretto di Sant’Elia lo spettacolo teatrale "Niccolai in mondovisione”, a cura della compagnia “I Girasogni”. L’opera – con Fabrizio Passerotti; direttrice di produzione, Giulia D’Agostini; testo e regia di Bepi Vigna – rimanda alla frase di Manlio Scopigno, allenatore del Cagliari campione d’Italia 1969-70, pronunciata alla notizia della convocazione di Comunardo Niccolai, difensore rossoblù, per i Mondiali in Messico (“Tutto mi sarei aspettato meno che vedere Niccolai in mondovisione”).

A promuovere l’iniziativa la Fondazione Carlo Enrico Giulini, in collaborazione con il Cagliari Calcio e i partner di “RigenerAzione Urbana”: il progetto, coordinato dalla cooperativa La Carovana, sostenuto dalla Fondazione con il Sud e dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini, ha l’obiettivo di avviare una riqualificazione del quartiere cagliaritano Sant’Elia, favorendo e incentivando i punti di contatto con il resto della città. Si punta così alla valorizzazione del territorio attraverso il suo tessuto economico-sociale: parte integrante in tutto questo è infatti la collaborazione degli abitanti, chiamati a giocare un ruolo centrale nel rilanciare il quartiere, grazie a un approccio di governance partecipativa.