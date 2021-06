12 giu 2021

Un’esperienza unica rivolta a tutte le ragazze e i ragazzi dai 5 ai 17 anni: ritornano i Summer Camp rossoblù, l’occasione per migliorare la propria tecnica di base e svolgere in strutture di livello una sana attività fisica all’aria aperta con gli istruttori del Cagliari. Tanto calcio, ma non solo: relax, giochi, divertimento all’insegna dell’amicizia e dei valori dello sport, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e a tutela della salute di tutti i partecipanti. Sono aperte le iscrizioni.

Tre le opzioni con cui è possibile prendervi parte: la formula “Day Camp” è prevista tutti i giorni al Tanka Village di Villasimius, da lunedì 14 giugno al 3 settembre. Dal 21 al 25 giugno il Summer Camp farà tappa a Narcao; dal 12 al 16 luglio a Jerzu; dal 26 al 30 luglio sarà la volta di Teulada.

Il “City Camp” – esclusivamente al pomeriggio – è in programma a Cagliari dal 29 giugno al 29 luglio. Dal 19 al 24 luglio Aritzo ospiterà la formula “Full”, con possibilità di pernottare in loco.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile consultare l’apposita sezione del sito.