L’Uruguay pareggia a Caracas

09 giu 2021

+ -

Un altro pareggio per la Celeste di Diego Godín e Nahitan Nández sulla strada di Qatar 2022: allo stadio Olimpico di Caracas contro il Venezuela è finita 0-0. Godín ha disputato tutti i 90', mentre Nández è stato mandato in campo all'inizio della ripresa dal Ct Oscar Washington Tabarez. Con questo punto l'Uruguay sale a quota 8 nella classifica del girone di qualificazione mondiale sud americano.

La Celeste si prepara ora alla Coppa America in programma in Brasile dal 13 giugno al 10 luglio: il debutto nella manifestazione è fissato per il 18 giugno a Brasilia contro l'Argentina.