Domenica internazionale

06 giu 2021

Due rossoblù in campo oggi con le rispettive rappresentative nazionali.

Razvan Marin ha giocato 90' nella Romania che ha affrontato l'Inghilterra in amichevole a Middlesbrough. Hanno vinto i padroni di casa per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Rashford a metà ripresa. Il prossimo impegno ufficiale di Razvan con la Nazionale è fissato per il 2 settembre sul campo dell'Islanda, per le qualificazioni a Qatar 2024.

90' anche per Andrea Carboni, nell'Under 20 di scena a Serravalle in un test contro la nazionale maggiore di San Marino. Gli Azzurrini si sono imposti di misura per 1-0: il difensore rossoblù era stato utilizzato ieri per venti minuti nella sgambata contro l'Italia a Coverciano.