Conclusa la prima eSerie A TIM

04 giu 2021

Si è chiusa la due giorni dedicata alle Final Eight dell’eSerie A TIM, l'evento organizzato a Milano da Lega Serie A, Infront Italy e PG Esports che era alla prima, storica edizione. Sono Benevento su FIFA21 e Genoa su PES 2021 a laurearsi campioni d’Italia, con il Cagliari Calcio eSports che è stato protagonista in entrambi i tabelloni arrivando ad un passo dall’ultimo atto.

Il team rossoblù entrava nel clou della competizione dal winner bracket in entrambi i tornei. Il diciannovenne pro player “Obrun2002”, al primissimo grande evento live in carriera, batte la Fiorentina di un ostico Giovhy ma poi cede al Genoa e al Benevento, che in finale avrà la meglio sul Grifone. Per il Cagliari Calcio eSports è un prestigioso terzo posto finale.

Su PES 2021, dopo i playoff da protagonista, “Spagnols88” non riesce a superare il Torino, cedendo poi al Bologna nel loser bracket. Due match che aprono la strada a granata ed emiliani, sconfitti poi dal Genoa rispettivamente in semifinale e finale. Top 6 il piazzamento dei rossoblù.

Un cammino complessivamente esaltante sin dalle prime fasi, da quando la manifestazione ha aperto i battenti. Un appuntamento che promette di consolidarsi e rafforzarsi, dopo il grande successo riscontrato presso tifosi e appassionati degli eSports, certificato dai numeri in occasione degli eventi in diretta e in riferimento ai tanti contenuti multimediali proposti nelle varie piattaforme dai club e dagli organizzatori.

Il Cagliari Calcio eSports archivia questa prima esperienza con un ricco bagaglio di note positive. Il team, targato Exeed e affiancato dal main sponsor Intesa Sanpaolo, oltre che da Fluorsid e Adidas, ha dimostrato quanto grande sia la voglia di essere protagonista nella scena eSportiva italiana oggi e domani. Un chiaro segnale arriva dal talento dei player schierati, tutti di primo livello. Collettivo rinforzato dal prezioso contributo dei creator per un lavoro di squadra che ha rappresentato un valore aggiunto.