Godín, pari per la Celeste

04 giu 2021

Pareggio casalingo per l'Uruguay di Diego Godín nel confronto col Paraguay per le qualificazioni a Qatar 2022. Allo stadio Centenario di Montevideo è terminata 0-0 una gara equilibrata, avara di emozioni e con rare occasioni da gol. Con questo punto, la Celeste sale a 7 punti nella classifica del girone sud americano, dopo cinque partite giocate.

Godín, in campo con la maglia numero 3, ha giocato per tutti i 90' e ha collezionato la sua presenza numero 140 in Nazionale. Assente invece Nahitan Nández per squalifica: il centrocampista rossoblù sarà a disposizione del Ct Tabarez per il prossimo impegno del girone, fissato per mercoledì a Caracas contro il Venezuela.