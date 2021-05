Via alle Final Eight dell’eSerie A TIM

31 mag 2021

È arrivato il grande momento che apre il rush finale verso l’assegnazione dei primi titoli dell’eSerie A TIM. Un doppio cammino, su FIFA 21 e PES 2021, snodatosi in questi mesi con gli eventi che hanno visto il Cagliari Calcio eSports grande protagonista sin dai gironi eliminatori. L’atto conclusivo del torneo - organizzato da Infront, PG Esports e Lega Serie A - si disputerà negli studi Infront di Milano l’1 giugno per quanto riguarda PES 2021 e il 3 giugno per ciò che concerne FIFA21.

I PARTNER DEL CAGLIARI CALCIO ESPORTS

Il team rossoblù, forte della partnership con Exeed, sarà affiancato in questa avventura dal main sponsor Intesa Sanpaolo, brand che fa così il suo esordio nella eSerie A TIM. La banca si aggiunge a Fluorsid e Adidas che hanno accompagnato il Club anche nelle fasi precedenti della competizione.

FIFA21, SFIDA ALLA FIORENTINA

Dopo aver superato la Lazio nel playoff, Francesco “Obrun2002” Tagliafierro continuerà a guidare il team nel torneo di FIFA21, dove c’è la sfida al meglio delle due contro la Fiorentina. A incrociare il cammino di rossoblù e viola sono le altre due squadre del winner bracket, Udinese e Genoa, mentre dall’altra parte si sfidano Crotone-Inter e Milan-Benevento.

PES 2021, C’È IL TORINO

Scende in campo Giuseppe “Spagnols88” Spagnolello, vittorioso lo scorso 28 aprile contro Atalanta e Roma nel playoff che ha spalancato le porte di questa Final Eight. Sfide al fulmicotone, piene di capovolgimenti e dal forte pathos, al termine delle quali il team rossoblù è riuscito a bissare l’accesso alla fase finale conquistato su FIFA21. Cagliari Calcio eSports atteso dal Torino, l’altra sfida del winner bracket è Fiorentina-Genoa, mentre nel loser bracket si incroceranno Sassuolo-Juventus e Benevento-Bologna.

LA FORZA DEL GRUPPO

Sin dall’inizio di questo cammino l’unità di intenti e la forza del collettivo hanno rappresentato il vero “plus” del Cagliari Calcio eSports. Sarà così anche in questa Final Eight, con i due player titolari affiancati dalle preziose spalle Daniele “Dagnolf96” Tealdi e Alessio “Alexiov90” Scarlata e dai player draftati Diego “Pangrattato” Antonelli e Alessandro “Ale87_Ita” Ardito. Presenti anche “RiberaRibell” e “Hollywood285” nel ruolo di creator e con una fondamentale funzione di collanti della squadra che cerca il grande risultato al debutto nella manifestazione. Anche grazie a loro il Cagliari Calcio garantirà una copertura totale prima, durante e dopo l’evento sui canali dedicati al Cagliari eSports, per vivere insieme ai tifosi e agli appassionati il grande spettacolo dell’eSerie A TIM, i cui canali YouTube e Twitch saranno quelli dove verranno trasmessi in diretta tutti i match.