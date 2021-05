Buon compleanno, Cagliari!

30 mag 2021

Correva l'anno 1920. Il primo conflitto bellico mondiale era alle spalle e la gente riprendeva a vivere in tutta l’Europa anche attraverso il “football”. Il 30 maggio al Cinema “Eden” di Cagliari, un gruppo di appassionati di questo nuovo sport, capitanati dall’illustre chirurgo Gaetano Fichera, fondava il Cagliari Foot Ball Club, poi Cagliari Calcio.

Da quel momento in avanti in tanti hanno contribuito a scrivere la storia rossoblù: tra questi personaggi come Alberto “Cocchino” Figari, primo bomber protagonista allo “Stallaggio Meloni” in viale Trieste; gli eroi di via Pola, lo stadio teatro delle partite sino agli anni '50; i fenomeni dello Scudetto, in testa “il Mito” Gigi Riva, attuale capocannoniere in Nazionale. Enzo Francescoli, con la sua illuminante classe; ancora Daniele Conti, esempio di attaccamento e dedizione, primatista di presenze con il Cagliari; i talenti sardi Gianfranco Zola, Gianfranco Matteoli, Gigi Piras, Pietro Paolo Virdis, Andrea Cossu e Nicolò Barella.

Centouno anni di campioni, uomini, imprese che hanno alimentato di padre in figlio l’amore per il Cagliari. Una passione strabordante che travalica i confini dell’Isola, unisce e riempie di orgoglio centinaia di migliaia di tifosi in tutto il mondo: “Una Terra, un Popolo, una Squadra”.

Buon compleanno, Casteddu!