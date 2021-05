INTERVISTA 🎙️

27 mag 2021

“Grazie all’affetto di tutte le persone che mi sono state vicine ho superato i momenti più difficili”. Marko Rog ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali rossoblù: il centrocampista croato, bloccato da dicembre da un infortunio al ginocchio, prima di ritornare a Belgrado per continuare il suo lavoro di recupero, ha trascorso le ultime settimane a Cagliari per stare vicino alla squadra. “Abbiamo fatto vedere di essere un gruppo molto unito, di uomini, e alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo. In questi mesi mi è mancato giocare a calcio, lo spogliatoio: sono molto legato a tutti e sono stato molto felice di tornare qui. Ora ho iniziato a lavorare anche con la palla, spero di riuscire a farmi trovare pronto per il ritiro a luglio con l’obiettivo di disputare un bel campionato con il Cagliari”.