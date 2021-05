25 mag 2021

Un video emozionale per ringraziare i tifosi con l’auspicio di ritrovarli presto sugli spalti della Sardegna Arena.

Il racconto inizia dalle tribune dello stadio vuote: il pubblico non c’è, ma riecheggiano ugualmente i cori di incitamento e gli applausi. Distanti – a casa davanti alla tv, alla radio – sempre vicini: i tifosi del Cagliari non hanno mai fatto mancare il loro supporto, anche nei momenti più complicati della stagione. “È stato un campionato difficile”, esordisce il capitano Joao Pedro. “Ma da vera squadra abbiamo trovato la forza per rialzarci. E non vediamo l’ora di ripartire, tutti insieme. Obrigado!”.

Un grazie ai tifosi in brasiliano, seguito da quello dei compagni di squadra, uno in rappresentanza di ogni Paese o regione di appartenenza presente nella rosa di quest’anno. E quando JP segna dal dischetto, ecco che la gente ritorna magicamente sugli spalti: gioia, sorrisi, abbracci. Scene di festa, emozioni rossoblù da rivivere assieme la prossima stagione.