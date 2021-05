I rossoblù in Nazionale

28 mag 2021

Sono sette i calciatori rossoblù pronti a indossare i colori delle rispettive Nazionali per sostenere gli impegni in calendario all’indomani della fine dei campionati tra qualificazioni ai Mondiali del 2022, amichevoli e stage.

Questa sera alla Sardegna Arena toccherà ad Alessio Cragno vestire l’azzurro: dopo il ritiro al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, il portiere rossoblù scenderà in campo nell’amichevole contro San Marino (ore 20.45); per la seconda fase del raduno il CT Roberto Mancini diramerà nuove convocazioni.

Maglia azzurra anche per Gabriele Zappa e Riccardo Sottil, a disposizione di Paolo Nicolato per gli Europei Under 21 in programma tra Slovenia e Ungheria dal 25 maggio al 7 giugno, e per Andrea Carboni, chiamato dal Ct dell’Under 20 Alberto Bollini per uno stage a Coverciano, una partita di allenamento contro la Nazionale maggiore (5 giugno) e l’amichevole contro San Marino del giorno seguente.

Diego Godin e Nahitan Nandez disputeranno con l’Uruguay due gare di qualificazioni ai Mondiali 2022: a Montevideo contro il Paraguay il 3 giugno e a Caracas contro il Venezuela l’8 giugno. Nahitan salterà la prima partita per squalifica.

Razvan Marin è stato convocato per due amichevoli con la sua Romania contro Georgia e Inghilterra.

Di seguito l'elenco completo dei match in programma:

Alessio Cragno (Italia)

Italia-San Marino, 28/05/2021 ore 20.45

Amichevole | Cagliari

Răzvan Marin (Romania)

Romania-Georgia, 02/06/2021 ore 20.45

Amichevole | Ploiesti

Inghilterra-Romania, 06/06/2021 ore 18

Amichevole | Middlesbrough

Gabriele Zappa e Riccardo Sottil (Italia U21)

Europei Under 21 | Slovenia e Ungheria dal 25 maggio al 7 giugno 2021

Andrea Carboni (Italia U20)

Italia-Nazionale U20, 05/06/2021 ore 11

Partita di allenamento | Coverciano

San Marino-Nazionale U20, 06/06/2021, ore 18

Amichevole | Serravalle

Diego Godin e Nahitan Nandez (Uruguay)

Uruguay-Paraguay, 04/06/2021 ore 24

Qualificazioni Mondiali | Montevideo

Venezuela-Uruguay, 09/06/2021 ore 00.30

Qualificazioni Mondiali | Caracas

* Gli orari di inizio sono indicati secondo l’ora italiana