SALA STAMPA 🎙️

22 mag 2021

+ -

Una sconfitta immeritata, nell'ultimo atto di campionato contro il Genoa, che non intacca il valore dell'impresa compiuta dal Cagliari, riuscito a salvarsi con due giornate di anticipo dopo una fantastica rimonta. Il tecnico Leonardo Semplici analizza la gara di questa sera:“ Abbiamo creato tanto, almeno sei-sette palle gol e colto un palo con Joao Pedro: nell'unica circostanza concessa il Genoa ci ha punito e ha vinto la partita. Siamo stati bravi a non disunirci, a crederci sino in fondo: è mancata la rifinitura delle tante occasioni avute. Dispiace, ci tenevamo a chiudere il campionato con un risultato positivo, ma questo non cambia il cammino percorso e avere ottenuto la salvezza in anticipo. Questi ragazzi hanno fatto cose straordinarie”.

ORGOGLIO ROSSOBLU'

“Dopo 25 partite avevamo 15 punti, ci davano per retrocessi, io e il mio staff abbiamo lavorato sul piano psicologico, toccando i tasti giusti. Il tempo era poco ma i ragazzi hanno dato grande disponibilità. Il finale di stagione è stato quello che tutti si auspicavano da questa squadra. Abbiamo trasmesso ai ragazzi una mentalità che ci ha permesso di non mollare mai, nemmeno oggi: questo mi riempie di orgoglio”.